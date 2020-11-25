新冠肺炎肆虐全球，全球累積141萬人喪命，傳出許多國家將停辦跨年晚會，台北市長柯文哲曾表示單週逾15起本土確診案例，跨年晚會就停辦，對此資深藝人曹西平在臉書怒斥：「停辦一次跨年又會如何？未來下一代的主人翁，要他們去斷送生命嗎？」

曹西平表示辦一次跨年晚會，捷運至少擠上超過20萬人，密閉空間導致病毒人傳人不恐怖嗎？雖然台灣防疫做得相當成功，但國外疫情死了這麼多人，不禁再次呼籲：「我們怎麼可以掉以輕心，放鬆心情來辦這個跨年」，直言跨年每年都在跨，為了防疫停辦一次不會怎樣，也提出建議改為電視轉播，現場不要有觀眾，避免群聚感染機率，不然這一夜大家狂歡過後，誰知道會有多人被隔離？呼籲所有年輕人不要冒生命危險去跨年，乖乖待在家看煙火轉播倒數就好。

曹西平更表示停辦跨年晚會，讓許多財政困難的縣市省上千萬元，不然連行政人員薪水都發不出來，卻得打腫臉充胖子燒錢辦跨年晚會，而他也感概全球災情嚴重要跨什麼年？還笑得出來倒數計時嗎？但一番言論似乎被認為太過小題大作，讓他無奈表示：「現在社會說真話的人真少了，說了真話是不討人喜歡的人。」

對此網友紛紛留言：「希望你不斷苦口婆心的呼籲，能夠達到最好效果」、「台灣防疫做得很好，好到讓大家都覺得沒事一樣」、「非要等到出現第一例本土，大家才會怕嗎」。

(中時新聞網)