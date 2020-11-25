一名女網友日前表示，母親是家庭主婦沒有收入，父親不常給零用錢，因此母親11月起向她的哥哥、姐姐要求每個月5千元孝親費，但哥哥只願意給3千，姐姐甚至不想出錢，說媽媽要錢的行為很煩，她因為家庭糾紛不知道怎麼辦。有一派網友認為親情不該以金錢衡量，但有一派網友則認為母親的辛苦應有所回報，為了該不該給孝親費這檔事，網友在網路上戰成一團。

該女網友在臉書社團「爆料公社」上貼文表示，家裡有4個小孩，她的哥哥姐姐已經出社會、搬離家裡，薪水都約在3萬左右，媽媽自結婚之後就全職擔任家庭主婦，但爸爸平常不會另外給媽媽生活費，就算給了也會說「省著點用」等話語，因此讓媽媽不喜歡跟爸爸拿錢，考量到兩個孩子已在賺錢，媽媽因此向他們要求每個月5千孝親費。

姊弟兩人原本都答應要求，但之後反悔，哥哥只想給3千元，大姊則完全不想給，並直說媽媽會打電話來要錢的行為很煩，該女網友認為大姊答應在先，出爾反爾就是不行，且媽媽一方面真的沒有生活費，一方面是已跟社會脫節許久，要再找工作有困難，已站在兩邊立場試想還是得不出解答，因此上網提問網友，是媽媽要求過分，還是姊姊反應過分？

有網友認為孝親費是心甘情願給的，不應該用金錢衡量孝心，「要求給少點反而遭到父母的不諒解，被用親情綁架真的很可怕」。但也有網友認為她的媽媽很可憐，付出心力給家庭，得不到相對回報，「5000孝親費真的不算太多，這樣我覺得是能夠接受的，畢竟媽媽生下孩子也拉拔長大，爸爸又不懂疼惜。」

(中時新聞網)