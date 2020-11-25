CNN等美媒引述消息人士指出，川普打算特赦捲入通俄門一案的前國安顧問佛林（Michael Flynn），後面還可能特赦更多人。

美國新聞網站「Axios」24日引述消息人士指出，美國總統川普真的打算進行特赦，從現在起到下台前展開一系列特赦行動，其中包含赦免涉及通俄門一案的前國安顧問佛林（Michael Flynn）。

美國有線電視新聞網（CNN）也引述3名消息人士報導，白宮正在討論是否可能特赦川普首任國安顧問佛林。

「Axios」引述2名消息人士指出，川普告訴幕僚他打算特赦佛林，而且從現在起到他離開白宮，將會有一系列的赦免行動。

不過消息人士也指出，川普也可能改變心意。

拜登贏得總統大選、入主白宮，先前就有分析指川普可能在任期內最後時間特赦多名盟友、甚至自己，川普如果真的赦免佛林，將會是他利用總統廣泛的特赦權力赦免高知名度盟友的最新例證，在此之前，川普已經赦免過備受爭議的亞利桑那州前警長阿帕歐（Joe Arpaio）、保守派評論家Dinesh D'Souza，甚至在女星金卡戴珊（Kim Kardashian West）的遊說下赦免3名女性；今年7月，川普甚至宣布讓長期親信兼顧問史東（Roger Stone）減刑，史東去年因欺騙國會、干擾證人、阻礙國會調查通俄門一案被判40個月刑期，至今川普所赦免的對象都和他個人有關。

61歲的佛林是川普上台後首任國家安全顧問，不過他僅任職短短幾周就因為捲入通俄門一案下台，他被控在川普就職前，秘密和俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）通話，談論歐巴馬政府對俄國的制裁，隨後又向副總統彭斯（Mike Pence）說謊，強調未和俄國代表談論過制裁內容。後續特別檢察官穆勒（Robert Mueller）展開通俄門調查時，佛林又涉嫌對FBI調查人員說謊，他於2017年被定罪，不過今年5月，美國司法部撤銷了對佛林的案子。

(中時新聞網)