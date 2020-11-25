房市持續熱絡，燒到警報大響，央行、金管會加快監管購屋資金來源的銀行、保險業者，邀業者喝咖啡、進銀行金檢，什麼都來。台經院研究員劉佩真25日表示，政府部會緊盯房市變化，也在查預售屋紅單，對房市走向有所影響，但她更關心空屋過剩的問題，目前房市仍處於供過於求，明年釋出的新屋會有放大的狀況，台經院調查，不動產業者對於未來景氣好壞，也處於五五波，僅以持平看待。

台灣經濟研究院公布營建業對景氣看法調查，2020年10月營業氣候測驗點為111.17點，較9月之111.19點下滑0.02點，再度轉為下滑的走勢。

台經院調查的營建業包括營造業和不動產業，10月的營造業景氣，表現為溫和成長走勢，劉佩真分析，因為公共工程進度超前表現依然，係為衝高年度預算達成率，各主辦機關加快消化預算與撥付核銷工程經費所致。另一面，雖然廠辦與房屋建築工程仍將持續有不錯的表現，但先前重大公建計畫因疫情，已有提前發包的情況，對此後續經費撥付的速度將不及以往突出，短期內土木工程表現相對壓抑。

台經院調查，未來半年營造業景氣有將近八成左右的看法為持平，此部份更甚於不動產業的五成。

不動產業方面，劉佩真指出，2020年10月六都建物買賣移轉棟數月增率，衰退10.9％，一方面前4個月的基期墊高，連假導致地政機關過戶登記天數減少等，更重要的是，隨著房市熱絡，賣方開價趨高，進而使得自住客出現追價無力的局面，因而暫時退場、轉為觀望。

展望未來，劉佩真認為，超低利率環境、資金充沛的經營環境仍是有利於住宅市場，但也因現階段依舊以自用買盤為主，追價力道有限，另外金管會將針對銀行房貸進行專案管理，內政部也進行紅單的盤查，加上短期內供給壓力未除，故超過五成以上的業者對於未來半年看法呈現持平態勢。

(工商 )