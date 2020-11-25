中國大陸新能源車廠小鵬汽車公布第三季度的業績，毛利首度轉正外，赴美上市後，市值已達到約518.92億美元，在中國的新造車勢力中，僅次於蔚來汽車，10月新車交付量為3,040輛，同比增長229％，市場對於其未來銷量更是充滿期待。對於小鵬業績翻轉開出長紅，關鍵供應商歐特明表示，小鵬汽車在定位上，一直營造出具備尖端科技的企業形象，深耕研發自動駕駛、自動泊車等智慧技術，一併拉抬供應鏈廠商的營收。在自動泊車的部分，小鵬連續兩年在i-VISTA自動駕駛大賽上獲得佳績，i-VISTA自動駕駛汽車挑戰賽，為目前全球首創針對ADAS功能做量化評比的競賽，具備世界性的公信力。歐特明指出，超高的視覺辨識率與避障能力，是比賽獲取高分的致勝關鍵。自動泊車系統是P7與G3在銷售上的一大亮點，可量產且不依賴於停車場設備改造。對消費者來說，無需擔心停車場設備是否支援泊車，一旦遇到狹小難停的停車位，更是一大福音。

歐特明為小鵬汽車的關鍵供應商，在小鵬車款的自動泊車的系統上，提供攝像頭（Camera）、電子控制單元（ECU）及影像AI辨識技術，更為此針對亞洲特殊停車場景進行AI模型訓練，對複雜的停車場景來說，辨識率高出特斯拉許多，在自動停車的發展上，歐特明目前正發展記憶泊車，可讓汽車在無人駕駛的情況下，自動駕駛前往100公尺內已記憶過的停車位。對駕駛者而言，只需讓車子學習過一次，即可自動完成每一次安全又精準的完美停車。而未來若結合高精地圖，就算是沒去過的停車場，讓車子「自己開去停」也不再是夢想。

此外，歐特明也積極布局自駕產品，自許加速自駕生態系的落地，從攝像頭、運算平台、AI演算法、系統產品等皆一應俱全，希望對深耕自駕領域的客戶，提供更多的服務。

歐特明CEO吳錫慶指出，自駕技術的來臨，也帶出了更多不同的創新應用，不只是乘用車，如碼頭搬運貨車、無人農耕機、無人物流卡車等也都將在不久的未來，實現在現實生活中，而對自駕開發商而言，如何能在應用領域中，精準的做資料收集與辨識，再搭配車輛控制，將是未來新型態自駕應用中，勝出的關鍵之一。

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