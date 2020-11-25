因為疫情因素，台灣一直不開放大陸專業人士赴台，導致陸媒駐台記者無法輪替，加上陸委會發言人邱垂正日前禁止大陸駐台媒體在台租藉使用攝影棚錄製談話性節目，違者將予以懲處。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天回應，民進黨當局應當停止無理刁難大陸在台駐點媒體和記者。

朱鳳蓮表示，兩岸媒體是增進兩岸同胞相互瞭解的橋梁和紐帶，在當前新冠疫情影響下，更需要發揮媒體溝通兩岸的作用。大陸一貫是支持兩岸媒體新聞交流與合作，結合疫情防控常態化的需求，切實保障台灣媒體、記者在大陸採訪的權益，提供相應服務和保障。

朱鳳蓮批評，民進黨當局找藉口，搞「雙標」，不斷阻撓限制大陸媒體記者在台駐點輪換，多數大陸在台駐點記者現在已經連續工作將近一年時間，對相關媒體記者本人以及他們的家庭造成嚴重困擾。這種做法極不負責任，也極不人道。現在民進黨當局還威脅要處理大陸駐點媒體，陸方對此強烈譴責。

朱鳳蓮呼籲，民進黨當局應當停止無理刁難大陸在台駐點媒體和記者，盡早恢復大陸在台駐點記者的正常輪換，保障他們的正當權益。

本報記者追問，如果明年春節後，真的發生大陸在台駐點媒體記者過完年返台無法入境的情況，導致他們無法返回工作崗位，國台辦會不會考慮對在大陸駐點的台灣媒體也作出同樣的反制措施？

朱鳳蓮承諾，兩岸媒體是增進兩岸同胞瞭解的橋梁和紐帶，在當前兩岸形勢和新冠肺炎疫情防控背景下，更需要發揮媒體溝通兩岸的作用，大陸不會做「拆橋毀路」的事情。

(中時 )