有些人的個性喜歡列出長遠目標，再一一實現，但也有些人喜歡活在當下，不太去想以後的事。運勢網站「鬧鬧女巫店」分享以下4個星座活得特別隨緣，他們只專注於眼前的事，不愛聊未來，最大的煩惱就是「晚餐該吃什麼」！

▍1.射手座

射手座是個典型的享樂主義者，人生最重要的就是活得快樂，你要跟他聊理想、聊目標，他還會嫌你太沉悶，若他有時間思考，頂多只會拿來看哪間餐廳評分高，每天都擁有好心情最重要。

▍2.摩羯座

摩羯座明明是個務實的星座，為何會被歸類為「隨緣星座」？原來就是因為太務實了，他們不願意去揣測虛無飄渺的未來，對他們來說有條理的做好手邊的工作，按部就班的生活比較實際！

▍3.雙子座

雙子座很善變，做事又很三分鐘熱度，跟他談長遠規劃，可能2天後又變了，所以千萬不要跟他聊未來，而且他又很容易被旁人影響，導致於他總是遵循當時內心的感覺做決定，非常隨緣。

▍4.巨蟹座

巨蟹座就是喜歡安穩的宅在家裡，不想要勾心鬥角，也不想做長遠規劃，有個穩定的工作，假日能無憂慮的待在家追劇，對他來說就是最幸福的事，對巨蟹座來說最大的煩惱大概只剩下「晚上吃什麼」了吧！

(中時新聞網)