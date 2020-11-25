曾演出偶像劇《海豚灣戀人》走紅的前童星王欣逸，2016年7月涉入桃園蘆竹青少年鬥毆事件，受害者受傷送醫後昏迷半年不治，王欣逸偵訊時也坦承有持球棒毆打受害者頭部，桃園地院依殺人罪一審判王新逸15年，其胞兄王鳴逸遭通緝中。高等法院今(25日)判決加重其刑，王欣逸判處17年，兩名林姓、王姓共犯各判15年，其中一審無罪的陳姓女子也改判12年。

曲的母親在一審到場聆聽判決，她哭訴說，這些人打死他的兒子，卻一句道歉都沒說，陳姓共犯，卻判處無罪，痛批這個人最該死。她哭訴，當時小孩才國中畢業，結果被毆打後就沒醒來，遺憾至今忘不了。如今二審改判更重，他聽完判決後表示，感謝法官伸張正義。

根據檢警調查，2016年7月葉姓以及李姓少年發生衝突後，竟相約談判且各自撂人助陣，當時王欣逸和其他四名同夥分乘兩台車前往，一見李姓少年就是一陣亂打亂砍，其中一名曲姓男子因行動不便，遭王欣逸等人持刀揮砍圍毆後失去意識，未料逃離現場後竟到賓館慶功，隨後警方則獲報循線逮人，還從房間內搜出毒品，並將所有涉案者帶回警局訊問。

一審法官認為，王與曲相不認識，卻對曲痛毆，手段殘忍惡劣，至今只賠償喪葬費，認為王無誠心悔過，依照殺人罪判處王欣逸有期徒刑15年、林姓、王姓共犯依傷害致死罪判刑13年，陳女則無罪。

高等法院今(25日)判決加重其刑，王欣逸判處17年，兩名林姓、王姓共犯各判15年，其中一審無罪的陳姓女子也改判12年。

(中時新聞網)