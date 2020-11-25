由宇峻奧汀科技研發營運的PC線上多人遊戲《神州Online》，於本日宣布與名享華人圈的「霹靂布袋戲」展開聯動計畫！

自 12 月 2 日起，遊戲內預定陸續推出以霹靂劇中三大主角英雄：素還真、一頁書、葉小釵為主軸的遊戲關卡與寶物，更首度釋出能夠讓玩家角色外觀變化為三英雄的嶄新武魂道具，使自身修為再創新高境界！

在遊戲與霹靂聯動期間，可前往劇集中曾出現的經典場景，對抗企圖進犯中原的各方邪惡勢力。

在遊戲與霹靂聯動期間，可前往劇集中曾出現的經典場景，對抗企圖進犯中原的各方邪惡勢力。

首波合作關卡將推出場景『聖靈界線』，阻擋十七萬魔魘大軍入侵，每日都能透過任務獲得高額經驗值與霹靂英雄葉小釵降神魂魄，持續重複完成任務更可獲得經典神兵「西疆神劍」與「刁刀」！

合作期間也會陸續推出更多的霹靂神兵裝備、武魂變身。

合作期間也會陸續推出更多的霹靂神兵裝備、武魂變身，以及前所未有的霹靂武學技能書，讓遊戲中各職業都有機會學會霹靂知名絕招，運用「心劍」、「怒火燒盡九重天」與「一氣動山河」等令奸邪聞風喪膽的神功，維護中原武林的和平！

神州Online最新資料片「S.Z.O 武俠神域」亦火熱開戰當中。

同時，神州Online最新資料片「S.Z.O 武俠神域」亦火熱開戰當中，久候十年的五轉職業已全面開放，等待所有玩家登上仙天武學新領域！

無論遊戲本篇或是霹靂合作活動，都準備了許多精彩內容期待玩家來體驗！

神州霹靂聯動合作。

神州霹靂聯動合作期間為：台灣時間 2020/12/02 12:00 起至 2021/03/31 11:00。

2020年台北資訊月到訪台北世貿一館宇峻奧汀攤位的玩家，更可按現場辦法索取限定款神州霹靂聯動實體周邊贈品，數量有限、送完為止。

聯動內容如有調整，請以神州Online官網最新公告為準。

(科技)