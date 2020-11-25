美股消息面：

1.世界大型企業聯合會公布，美國11月消費者信心指數為96.1，不如市場預期的98與10月份的100.9。

2.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，9月房價指數為302.6，與上月相比升高1.7%，與去年同期相比大漲9.1%。

3.標普/Case-Shiller公布，美國9月20大城市房價指數年漲6.57%，超出市場預估的年減5.3%與8月份的年漲5.33%。經季節性調整後，20大城市房價指數月漲1.27%，高於市場預期的月漲0.7%，但低於8月的月漲1.35%。

4.川普政府通知總統當選人拜登可以正式啟動明年就職前的交接工作，以及新冠疫苗即將問世的樂觀氣氛持續帶來提振，周二紐約期油大漲1.85美元或4.3%，為每桶44.91美元。倫敦布蘭特期油收漲1.8美元或3.9%，為每桶47.86美元。兩合約均創下3月6日以來收盤新高。

5.美國政治局勢的不確定性大幅減少，以及新冠疫苖的好消息令投資人更加期待明年經濟將強勁復甦，在避險需求降溫下，周二美元走軟，紐約尾盤ICE美元指數下跌0.31%，報92.214，接近周一創下的3個月新低92.013。

(時報資訊)