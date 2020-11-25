IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)續亞系外資送暖後，亦獲美系外資出具最新報告力挺，認為山鶯廠大火造成的BT載板轉單有限，預計明年首季可望復甦，且ABF載板供需前景可望優於預期，維持欣興「優於大盤」評等，目標價自122元調升至128元。

欣興今（25）日股價開高穩揚，最高上漲3.66％至85元，續創10月底以來1個月波段高點，惟盤中賣壓出籠，致使漲勢收斂至約1％。不過，三大法人持續加碼欣興，昨（23）日擴大買超達1萬4254張，本周迄今買超達2萬3705張。

美系外資認為，欣興多數客戶已同意將高階及中低階產品轉移到集團其他工廠生產，預估明年首季末開始有所貢獻、第二季末正式量產。縮短產線認證流程符合客戶自身利益，但因載板製程非常複雜，且每座工廠的設備差異可能帶來問題，仍需考慮實際執行風險。

儘管如此，美系外資認為欣興山鶯廠大火增強了BT載板供應商的議價能力，一旦替代工廠生產準備就緒，將有助於欣興的獲利能力提升。而即使在停工和庫存損失假設情況下，仍預期欣興第四季毛利率將維持穩定，明年獲利仍位處強勁成長軌道上。

美系外資認為，受欣興山鶯廠大火影響的主要客戶，確實詢問能否轉單其他BT載板供應商，但認為其他供應商承接轉單的能力有限，特別是高階產品方面。且可能仍需經過漫長的產線認證，實際上不比使用欣興其他廠區生產更快。

美系外資預期，未來幾個月其他BT載板供應商僅能填補欣興火災造成的部分BT載板缺口。由於明年BT載板的整體供給吃緊狀況可能加劇，一旦欣興替代工廠的產線準備就緒，關鍵客戶將盡可能將較多訂單量轉往生產，對長期市占率及訂單分配影響有限。

同時，由於欣興山鶯廠失火的S1廠房超過半數產能為成熟BT載板，美系外資認為欣興將不只是恢復原有產能，可能藉此增加更多的高階載板產能，如應用於天線封裝（AiP）、系統單晶片（SoC）的晶片尺寸覆晶封裝（FCCSP）BT載板、甚至ABF載板。

整體而言，美系外資認為山鶯廠大火雖影響欣興未來幾季營運狀況，但長期而言可加快公司產能升級。考量ABF載板供需前景、BT載板規格升級及融合新興技術，認為欣興處於利用類載板（SLP）及軟硬結合板（RFPCB）爭取市場商機的良好時機。

而高速運算（HPC）、人工智慧（AI）及5G晶片對ABF載板層數及面積需求增加，亦可望帶動達50～100％的成長契機。加上中國大陸相關需求仍在籌備中，美系外資預期ABF載板需求在2018～2021年的年複合成長率（CAGR）將維持20％的健康成長。

BT載板方面，美系外資指出今年5G毫米波（mmWave）智慧型手機的天線封裝（AiP）需求將出現可觀成長，對BT載板需求可能較現行智慧型手機系統單晶片（SoC）高出6倍。即使天線封裝滲透率侷限於10～15％，仍擁有可觀的潛在成長空間。

(時報資訊)