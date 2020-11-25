黃子哲(右起)、王育敏及王鴻薇開記者會。(黃福其攝)

國民黨25日召開「沒有查廠，就沒有開放！」記者會，文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲共同主持，對蔡政府面對萊豬進口前是否赴美查廠的說法反覆，要求政府查廠才可以開放美豬進口。（王英豪攝）

蘇內閣萊豬查廠說法大轉彎時間表。(黃福其翻攝)

國民黨今召「沒有查廠，就沒有開放！」記者會，砲轟蔡政府連日對萊豬進口前是否赴美查廠的說法反覆，行政院長、衛福部長及次長說法變來變去，甚至彼此打臉、自己打臉。國民黨堅決主張「沒有查廠，就沒有開放！」未能完成實地查廠，萊豬就不能進口。

文傳會主委王育敏指出，政府宣布明年元旦開放萊豬進口，衛福部長陳時中本月11日說「不排除視訊查廠的可能」，19日又說「我方不接受視訊查廠」，並承諾「明年元旦前一定派員赴美完成實地查廠，還強調萊豬安全衛生必須『眼見為實』。」不料4天後，衛福部次長石崇良卻打臉表示「查廠並非核准進口的標準作業流程或必要條件」，昨日行政院長蘇貞昌又再度改口，聲稱「疫情過後才要查廠。」

王育敏質疑，萊豬進口前是否赴美查廠，部長、次長不同調，行政院長又慢半拍，半個月說法數變，誰說了算？

她表示，蘇貞昌以疫情為由，說現在不能出國查廠，但經濟部次長陳正祺剛率代表團赴華府與美方進行實體會議，簽署MOU，疫情期間可以赴美簽訂備忘錄卻不能查廠？蘇貞昌說的先開放等疫情過後再查廠，恐讓有問題的肉品廠商未經源頭把關就進口，形同放水。

王育敏呼籲，若美方拒絕疫情期間進行查廠，蘇貞昌應清楚向大眾說明，陳時中則應對無法做到實地查廠的承諾，向國人公開道歉。尤其若是真的受疫情影響而無法查廠，就不該貿然在明年1月1日開放，應暫緩萊豬進口時程，以免民眾陷入更大的食安風險。

文傳會副主委王鴻薇說，明年除進口萊豬，還擴大進口牛肉；衛福部長陳時中曾頒行政命令「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」，規定開放牛肉及其產品前，應由食藥署邀農委會防檢局到出口國查驗安全，如今說不查廠是陳時中打臉陳時中，自頒行政命令可不遵守嗎？若真如此，要去監察院舉發蘇貞昌、陳時中瀆職。

她說，台灣民意基金會有67％反對萊豬，較前一個月增5個百分點，代表政院相關說明及措施，人民不買單，以致反對者越來越多。蘇揆當皇上嗎？行政命令都可不遵守，若政院不查廠就要進口萊豬，蘇陳一定要下台。

「政府不查廠，萊豬不進場；萊豬不查廠，政府就散場。」文傳會副主委黃子哲說，國人吃豬是吃牛的七倍，政府都規定進口牛肉要查廠，為何豬肉不查廠？蘇貞昌說疫情後就可去查廠，那為何不等疫情後再開放？民進黨到底急什麼？政府不實地查廠，卻在1122秋鬥前查雲林豬農水表，是威權復辟嗎？

黃子哲也說，國民黨主席江啟臣已邀蔡總統辯論，民進黨卻把問題推給蘇貞昌，但蘇貞昌早在立法院被江啟臣KO過，連食安會報都一問三不知，憑什麼跟江再辯論食安？2010年民進黨主席蔡英文邀馬總統辯論ECFA，馬一口答應；如今蔡政府、民進黨又使出「雙標」，說閣揆辯論就好，是在怕什麼？

(中時 )