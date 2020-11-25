盧秀燕強調，將透過捷運翻轉豐原，讓豐原人看到未來的期待！（陳世宗攝）

台中捷運綠線即將正式通車，帶給台中市民全新的交通體驗！市議員陳清龍今天為山城請命說，未來還將規劃台灣大道藍線、台中機場橘線，綠線延伸到大坑、彰化等路線完整捷運路網；市府未曾關心日漸被邊緣化的豐原區，質詢市長盧秀燕未來「豐原會有捷運嗎？」盧秀燕強調，要翻轉豐原一定要有捷運。

陳清龍指出，市府用「鐵路高架捷運化」欺騙豐原人，不但豐原到台中台鐵乘車時間拉長，未來的捷運路網也未將豐原納入其中，建議從橘線中另規劃出「后豐神雅線」，串聯科技產業連結，嘉惠周邊市民

陳清龍說，大山城地區僅有鐵道及公路運輸，市府以「鐵路高架捷運化」取代捷運，但火車班次少且時間受限，豐原到台中區間車平均較高架化前增加約15至20分鐘，耗時費力；因此他提出未來規劃橘線時，應將神岡、豐原、后里一併考慮。

陳清龍表示，大雅區有中部科學園區，神岡是中小企業聚落延伸到豐原，后里科學園區，形成精密機械廊道，讓大山城的交通需求多了選項，多區市民皆受惠，請市府務必提前規劃考量；現在不納入橘線以支線方式規劃在內，那豐原將有可能永遠沒有機會有捷運了！

「透過捷運翻轉豐原，讓豐原人看到未來的期待！」盧秀燕指出，她非常認同陳清龍的理念！要翻轉豐原一定要有捷運，如台北的淡水、蘆洲一樣，捷運抵達經濟、建築生活就可到位，豐原要翻轉必須靠捷運；當時規畫時豐原未考慮在內；她任內要把路網定出來，沒有開始就沒有未來，透過捷運翻轉豐原。未來不僅除捷運、還有東豐快，未來山城線會在台中市發展延伸出來！

(中時 )