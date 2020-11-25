證交所訂於11月26日召開有價證券上市審議委員會，將審議AES-KY（6781）股票上市案。

AES-KY公司負責人為宋福祥，公司實收資本額6.375億元，申請上市時淨值為28.086億元，主要業務為鋰電池模組之研發、製造及銷售等業務。

AES-KY在獲利表現方面，2017～2019年稅前純益各為2.79億元、5.559億元、7.7億元，2020年前三季6.79億元，每股稅後盈餘（EPS）各為6.05元、7.45元、9.41元及7.52元。

(工商 )