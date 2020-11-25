證交所26日審議AES-KY股票上市案 11:312020/11/25 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所訂於11月26日召開有價證券上市審議委員會，將審議AES-KY（6781）股票上市案。 AES-KY公司負責人為宋福祥，公司實收資本額6.375億元，申請上市時淨值為28.086億元，主要業務為鋰電池模組之研發、製造及銷售等業務。 AES-KY在獲利表現方面，2017～2019年稅前純益各為2.79億元、5.559億元、7.7億元，2020年前三季6.79億元，每股稅後盈餘（EPS）各為6.05元、7.45元、9.41元及7.52元。 (工商 ) #AES #證交所 #上市案 #各為 #日審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投罷免東埔村長 12月19日投票 04:102020/11/25 地方新聞 花蓮首起鄉長罷免案 富里11月28日投票 04:102020/11/25 地方新聞 《台北股市》上市櫃企業前3季獲利 逆勢成長近1成 07:442020/11/25 財經 耀登科技競拍 今截止 04:102020/11/25 全球財經 港股早盤漲0.85％ 生技與科創板股將納互聯互通 12:442020/11/25 財經 《興櫃股》安普新現增上市案 12月2日公開申購 08:182020/11/25 財經 《金融》防堵理專弊案 黃天牧4招拚強化 07:442020/11/25 財經 港頒施政報告 擴中港股互聯互通 04:102020/11/25 焦點新聞 《證交所》AES-KY明上市審議 09:432020/11/25 財經 新竹SOGO周年慶26日開跑 12天目標15.7億 12:402020/11/25 生活 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 快來對獎！9、10月統一發票千萬獎號42024723 - 要聞 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 葉倫來了！美股開盤漲逾300點 台積、聯電ADR卻大跌 - 財經 華為反擊川普5G封殺 明年新4G手機大復仇 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。