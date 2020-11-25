原本預計將於12月訪台的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler），因應疫情須以包機形式來台，費用高達25萬美金（折合台幣超過700萬元），遭美國國內輿論批評浪費公帑，結果今天就傳出惠勒已取消訪台行程。有網友表示，日前外交部長吳釗燮針對此事才說「國人會感到振奮」，如今突然取消了，該怎麼辦呢？

網友討論。

國內網友熱議美環保署長突然取消來台一事，並提問現在民進黨該怎麼辦？有網友說，此事對民進黨的大內宣固然有影響，但實質上並沒有太大影響，該官員來台本來就是為了實踐台灣旅行法的政治任務，如今美國拜登當選，政府將要改朝換代，延後也是理所當然。

對民進黨而言，美國官員來有來的好、不來有不來的好，該網友酸，目前川普要下台了，跟他的團隊可保持距離；對於未來，台灣跟拜登政府的互動也不會有不良的影響，反正只要記住一句話，不管好事壞事、喜事或意外，只要大聲說：「台灣永遠是最大贏家」，那麼民進黨的大內宣就金身不破！

這則嘲諷文引來網友討論，表示「笑死人，民進黨騙自己人最會」、「催眠笨蛋的功力一流」、「甚麼都用騙的，還可以騙到政權，不得不說他們相當厲害」、「年初才騙到817萬票，不可不防」、「台灣或成最大贏家」、「怎麼還是這句啊，有創意點想一句新的吧！」

(中時新聞網)