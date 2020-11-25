萊豬爭議持續延燒，行政院長蘇貞昌24日直言等疫情過後一定去美國查廠，台北市長柯文哲25日反嗆，講這話一定被打槍，台灣沒萊豬也過了幾十年，呼籲蘇「那就等疫情過後再進口就好啦！」

柯文哲表示，蘇講「等疫情過後再查廠」這句話會被打槍，一定會有人說「等疫情過後再進口」，所以也不需要那麼急嘛，台灣沒萊豬也過了幾十年，如果是這樣，他就乾脆呼籲蘇貞昌，那既然疫情過後再去查廠，那就等疫情過後在進口就好了。

對於蘇貞昌說行政院長工作繁重，「但一夜之間好像什麼都不對，做到流汗，卻被人嫌到流涎！」柯說，民意如流水，也不要太難過或太在意，這本來就是做99件做得很好，有1件做不好，人家不就是照罵？他是已習慣了，政治人物做得好，人家也不會稱讚，看到做不好馬上就會罵，所以有時候政治上常常「先不求有功、只求無過」。

針對秋鬥上街頭的人數達上萬人，柯僅說，差不多吧，台灣常常大型群聚活動都有這樣的人數啊。

此外，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥18日記者會上向系統業者喊話，希望中天新聞台的52台位置讓給公廣集團，並傳出陳耀祥上周曾約19日送件的中嘉高層「喝咖啡」，而中嘉便是屬意偏民進黨新潮流系的寰宇新聞台替補，疑政治介入。柯則說「這問題很難回答，他不能替別人回答，（媒體）不要追殺他到底好不好。」

(中時 )