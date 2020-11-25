澳洲總理莫里森今天在澳媒撰文指出，主權國家澳洲可以自由選擇，同時與中國、美國保持關係。若被迫在中美之間選邊站，不符澳洲國家利益。

澳洲金融評論報（The Australia Financial Review）今天刊登總理莫里森（Scott Morrison）署名文章，內容與23日於智庫「政策交流」（Policy Exchange）視訊演說的內容接近。

莫里森指出，延續長達約20、30年的「單極時期」國際格局將結束，全新的地緣政治競爭狀態正在形成。當前美中兩大強國競爭國際格局下，澳洲希望不要被迫兩者之間選邊站。

今年4月，澳洲在國際倡議調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源，觸怒了北京。

隨著澳、中交惡，中方多次公開抨擊澳方，指澳洲選邊配合美國抗中，例如澳洲和日本17日達成軍事合作協議，中國官媒環球時報網站文章，指澳日兩國配合美國打造「亞洲版北約」。

此外，多項澳洲產品遭中國政府阻礙進口，更有中國官員向媒體羅列澳洲14項反中行為，指中國已憤怒，要求澳洲改變相關政策。

面對澳、中關係，莫里森文章強調，澳洲作為主權國家，向來忠於自己的價值，並致力捍衛主權，因為這攸關國家利益。但讓情況更複雜的是，澳洲依據國家利益行事卻遭中傷，也被詮釋為美中角力的一部分。

莫里森認為，錯誤看待和解讀澳洲政府的做法，結果是平白讓關係進一步惡化。他強調，澳洲從未站在經濟圍堵中國的陣營中。

莫里森解釋，為了國家利益，澳洲拒絕以冷戰思維面對當前國際形勢。全球經濟依賴程度日漸增加，當前地緣政治競爭本質和過去壁壘分明的冷戰不同，例如冷戰高峰期，兩大超級強權（美國、蘇聯）貿易規模約每年澳幣20億元（約新台幣420億元）。如今美中雙邊貿易規模每天已達澳幣20億元。

莫里森指出，目前地緣政治、經濟、技術、資訊和意識形態等因素，隨時互動的嶄新全球經濟下，澳洲在國際關係陷入兩難困境，比冷戰時期還要複雜。

莫里森認為，對澳洲及印太國家而言，當前最重大的挑戰是如何面對美、中兩大經濟軍事強權，新緊張關係造成的複雜局面。相信澳洲和其他印太國家，均無意在美中之間選邊。

莫里森提出理想的澳中關係。澳洲想和最大貿易夥伴中國維持開放、透明、互惠、互利。也珍視與美國的盟友關係，強調絕對致力持續與美結盟，相同的世界觀、自由民主價值及市場經濟模式緊密相連。

莫里森還回應，世界經濟論壇（World Economic Forum）早前提出的「全面重啟」，藉重整全球政經及社會體系，面對後疫情時代的議題。但他表示，不認同「重啟」的概念，相信現有國際組織和既有國際合作理念，足以處理當前國際危機。

(中央社)