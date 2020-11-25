網紅青青涉嫌仙人跳Youtuber放火，鬧出聯手陳姓男友強拍放火裸照、並勒索25萬的醜聞，案情已進入司法程序。青青沉澱一個多月，除了在網路道歉2次，近日在Youtube頻道「在不瘋狂就等死」還原事情經過。

Youtuber游否希事前街訪路人蒐集問題，就是要讓青青親口回答，「為什麼會帶放火回家？」青青表示放火家住很遠，加上去過很多網紅的家，都沒發生過問題，「我跟他又只是朋友，所以就沒有想太多。」至於放火為何只穿一條內褲，青青坦言不介意，「因為那是他的個人生活習慣，所以就沒有想太多。」

兩人共處一室8個小時，青青說她回到家就先開直播工作，結束後與放火看電視、點外送吃，各自洗完澡後，放火躺在床上，青青則坐在沙發上，此時陳姓男友就回來了。

除了說出當天狀況，青青也對牽扯到的家人與朋友道歉，奉勸網友如果有伴侶，「都不要帶任何異性朋友回家，請各位把我當前車之鑑。」游否希發現青青原本爽朗的個性變得有點憂鬱，她表示深怕說錯話，就會減少開口次數，「現在緊張的時候會用笑帶過。」

雖然青青態度不逃避，一一回應外界的提問，還是被眾多網友砲轟：「解釋了等於沒有解釋，只是一心為自己洗白，拍這段更有反效果，不如靜靜待一段時間出來更好」、「孤男寡女獨處一室，不修幹不然要幹嘛？」、「自己帶男生回家問題還一堆」。

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(中時新聞網)