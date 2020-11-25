自爆「住家遭搜索」！ 吳怡玎槓法務部長：名字不同可執行？

國民黨立委吳怡玎今天在立法院司法委員會質詢法務部長蔡清祥時，自爆上午住家遭搜索，搜索票上的地址是她家，但搜索對象的名字是她妹妹。事後吳怡玎受訪表示，現在還在偵查期間，她不方便多說，交由司法，希望這次能水落石出。被問到是否覺得是政治追殺，吳說，「不會啦！我是希望不要啦！這太誇張了」。

吳怡玎上午質詢時說，上午她下樓拿羊奶時，赫然見到調查局帶隊搜索，儘管搜索對象的名字是她妹妹，但搜索票上的地址確認是她家，她因而開門放行。

稍早吳怡玎和律師對談，她會後受訪時表示，上午法務部調查局大概搜索30分鐘，「他也發現沒什麼好搜的」，沒有帶走物品，目前還在偵查期間，她不方便多說，交給司法處理，希望這次能好好水落石出。

媒體詢問，上午遭檢調搜索是否感到錯愕，吳怡玎平和地說，「還好啦！我本來想說，政治人物嘛，都要來一下，我就開門讓他們進去，結果發現名字都不對」，搜索票上有說明理由，但搜索對象不是她本人，而是她妹妹，可能是妹妹的孩子要上學，才把戶籍放在我那邊。

吳怡玎表示，上午質詢時，她有詢問法務部長蔡清祥，若遇到這樣的狀況調查局能繼續搜索嗎？蔡回答，看個案而定，由檢察官當下判斷，不過，她質問，若你的親戚或不認識的人，把她的住址放在你那邊，結果檢察官上門，還要讓檢察官搜索嗎？這有點奇怪。

被問到是否是因為問政關係，吳怡玎說，這跟問政無關，應該是他們最近在搜索的案子，就讓司法好好調查，至於是否覺得是政治追殺，吳說，「不會啦！我是希望不要啦！這太誇張了」。

(中時 )