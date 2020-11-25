國台辦日前主動公布大陸正在制定「台獨頑固分子清單」，中共黨媒《人民日報》更直接點名蘇貞昌「惡貫滿盈難逃歷史審判」。台媒關切，大陸何時公布名單？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會中沒有明確回應時間點，只說「這筆帳一定會清算」。

行政院長蘇貞昌被《人民日報》、《環球時報》點名是頭號台獨份子，蘇貞昌聞言稱，他的聲望會越打越高，而有些人不在名單之內反而會生氣。

朱鳳蓮表示，極少數「台獨」頑固分子長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，危害台海和平，大家是看得很清楚的，這筆帳是一定會清算的。

不過，有台媒憂心，大陸一旦公佈「台獨」頑固分子清單，如果台灣方面也開始公佈所謂支持大陸的人員清單。雙方「互設清單」會不會更加影響兩岸民間交流？

朱鳳蓮表示，堅決打擊極少數「台獨」頑固分子，制止「台獨」分裂行徑，是維護台海和平，推動兩岸關係和平發展的應有之義和必要條件。「正義的審判從來不會缺席」，就是這個意思。

此外，有輿論擔憂，大陸制定「台獨」頑固分子清單，會影響台灣民眾到大陸來交流的安全感，進一步限縮兩岸交流交往。朱鳳蓮澄清，研究制定「台獨」頑固分子清單，針對的是極少數「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者，絕非針對廣大台灣同胞。

朱鳳蓮指出，只有堅決打擊「台獨」分裂分子及其分裂活動，兩岸關係才能和平發展，包括台灣同胞在內的兩岸同胞利益福祉才能得到維護和增進。

朱鳳蓮強調，說到兩岸交流，大陸始終敞開兩岸交流合作的大門，一如既往歡迎廣大台灣同胞以各種形式參與兩岸交流合作，共享大陸發展機遇。

朱鳳蓮承諾，大陸各地各部門不僅會切實保障廣大台灣同胞的合法權益，還將持續公布有利於台灣民眾來大陸交流、工作、學習的政策措施，促進兩岸同胞相互理解與感情交融。

(中時 )