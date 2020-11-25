5G iPhone（iPhone 12系列）的魅力難擋，蘋果（Apple）以及業界期待的超級換機潮（super cycle）或已正在發生！蘋果在2014年推出iPhone 6系列，放大了iPhone螢幕，並首度推出6.5吋Plus系列款式，引爆超級換機潮。如今，iPhone 12系列升級5G也對消費者帶來巨大吸引力，吸引不少舊款iPhone擁有者升級，讓分析師再度上調對於iPhone 12系列在今年內的銷量預期！

根據《Apple Insider》報導， Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 的最新投資報告中指出，原先預期今年iPhone 12系列總銷量會達到8000萬部左右，但是因為在美國、中國大陸市場的需求高漲，讓iPhone 12系列銷量可能會衝上接近9000萬部。在iPhone 12系列當中，分析師指出iPhone 12 Pro是超級明星，但是iPhone 12 Pro Max的需求也頗為強勁，讓蘋果在2021年有望能持續提升iPhone的平均產品售價（ASP）。

iPhone 12系列的銷量表現，持續打破 Daniel Ives 的眼鏡。iPhone 12系列發表會前，他原本預測iPhone 12系列今年內的銷量約有6500萬至7000萬部，但到了十月底，他將預測上調到7500萬部。如今再度上調，可以顯見所觀察到的市場需求確實十分明顯。

分析師指出市場已經多年都沒有看見這樣的銷量軌跡，往前回溯的話，唯一的例子就是2014年的iPhone 6（系列）。因此，他認為iPhone 12系列將會帶來久違且備受市場期待的超級換機潮，他也看好iPhone 12的銷量幾乎達到iPhone 11的兩倍。

分析師預測，9億5千萬iPhone用戶中，約有3億5千萬的用戶正面臨換機需求，因此他相當看好蘋果將迎接一個銷量表現良好的假期（從感恩節開始的歐美購物季），並且這龐大的需求將會讓超級換機潮持續發生。

(科技)