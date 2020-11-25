大部分性侵案件再犯率不高，但只要1件，就會讓社會人心惶惶。新北市家防中心主任許芝綺25日市政會議報告呼籲中央成立「司法治療專區」，現雖有提供「刑後治療」的台中培德醫院，但性侵高度再犯者不是關完就不會再犯，還需要更具結構性環境提供「矯治、治療、輔導」，才能降低社區民眾擔憂。

許芝綺市政會議後受訪指出，性侵害案件被害者不分男女老幼與穿著，只要1件就足以造成社會恐慌，新北市今年到現在性侵通報案約997件，以兩小無猜或是與未成年發生關係為大宗，絕大多數加害人經預防監控系統是可以約束，但其中仍有6件加害人經評估為「高危險」再犯，必須強制接受治療。

許芝綺說，目前培德醫院雖然提供治療，但不夠完善，司法治療除要了解加害著的犯案動機，從他的生命歷程中找出重大事件，例如家庭關係、第一次發生性行為是何時、受迫還是主動，甚至是家人參與治療，都要納入考量。

許芝綺說，透過治療了解如何把加害者從「刺激反應」中阻斷，避免產生性衝動，如監控被害者電腦系統，了解加害者喜歡上哪些網站等，都是監控系統一環，不是關起來就算了，更要降低風險，要讓加害者認知這件是錯誤的，無法承認自己錯誤，更不要說改變。

許芝綺說，目前監獄由司法負責，治療則由衛生擔任，一定需要中央加入統籌，成立司法治療專區，才能降低民眾擔憂。

(中時 )