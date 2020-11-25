網紅直播當道，外交部110年度預算編列211萬5千元，規劃購買直播、攝影及燈光設備。不過朝野立委質疑直播設備不需要用到頂級規格，在該預算科目酌予減列50萬元、凍結100萬元，書面報告後始得動支。

國民黨立委江啟臣質疑，直播不是不能做，但是器材有必要都用到最頂規的嗎？外交部報價攝影機一台100多萬、混音器10萬，其他部會也有類似的配備，例如國防部軍備局相關設備是列120萬，但就是沒人像外交部買這麼好的。

江啟臣強調，直播並不是設備使用到頂規就會有最好效果，重點是要在對的時間做對的議題。買了之後還有人力和更新維修問題，基於人民荷包的錢，提案減列50萬。

民進黨立委蔡適應說，外交部運用各項傳統和新興社群媒體平台達到相當宣傳效果，並無窒礙或明顯不足之處。但明年度規劃進一步購買網路直播設備、可攜式LED燈光設備等等，疑偏離外交部核心業務，提案減列此筆預算。

外交部公眾會執行長歐江安說明，外交部進行線上直播希望讓民眾和媒體記者能第一時間掌握外交部例會和記者會活動內容，因此規劃採購直播設備。此外，這些設備也能便利外媒專訪，或和外國政要進行連線。

外委主席王定宇裁示，在該筆預算科目減列50萬元，科目可自行調整，凍結100萬元，書面報告後動支。

(中時 )