台茂購物中心聖誕檔期開跑，特別斥資千萬，打造幸福歡樂全集中「台茂Shining耶誕嘉年華」，於11月26日至2021年1月3日連續39天，結合館內外，打造好玩、好拍、好歡樂的超澎拜耶誕嘉年華活動，即使不能出國，在台茂可以盡情地玩樂。

此次台茂在B2樓微笑劇場的8米高雪地耶誕樹，搭配極地的璀璨星空與舞動極光，開館後的每個整點都會有五彩的極光大爆發，配合由天而降的雪花與音樂秀，每天有10場精彩極光大爆發秀，空中則有7樓屋頂懸吊至2樓的大型雪花燈飾，由每層樓往中庭看，都可以感受濃厚耶誕氣氛。

今年暑假登場的台茂公園打卡地標前也多了2座「雪人cosplay」由可愛雪人巧扮的耶誕老人與麋鹿報佳音，耶誕嘉年華第一個周末11月28日晚上，特別以300秒的低空花火作為展期開幕秀，前導以管弦樂團演出多首耶誕曲目，在城堡旁邊近距離欣賞絕美煙火秀，聲光超震撼。

12月5日晚上由超級星光出道的音樂精靈魏如昀接棒，在耶誕星光演唱會，12月16日至27日首次登場的是耶誕光雕秀，國家級光雕團隊精心打造共50場聲光奇幻大秀，由今年在總統府國慶光雕秀的國家級團隊製作的台茂耶誕光雕秀，有驚奇感動的奇幻旅程，在城堡外牆上放映，連續12天，由傍晚6點開始放映，共50場。

台茂公園12月24日至27日的耶誕市集，由桃園市經發局邀集桃園各地好吃好買好玩的聚落型市集「耶誕趕集」，也是個可以感受桃園當地風情物產的好地方。

(工商 )