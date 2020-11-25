大陸確立發展新能源車的政策方向，近日國家發改委已發通知，調查各地新能源車投資狀況，包括恒大、寶能等項目被要求詳細報告。

受此消息影響，港股恒大汽車早盤急跌，現跌7.28％報22.3港元。

第一財經25日報導，從車企內部人士處獲得一份由國家發改委下發的「關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知」，當中要求各地發改委在11月18日前向國家發改委產業司上報各地新能源汽車的投資情況。

通知顯示，大陸中央要求各地發改委提供自2015年以來核准和備案的新建純電動汽車的項目情況、建設進展以及年度生產情況等。並要求各地提供本地區純電動汽車項目規劃和招商引資情況，其中明確要求各地詳細報告恒大、寶能等企業2017年以來在當地投資以及擬投資建設的新能源整車和零部件項目，包含土地佔用、建設內容、項目進展、完成投資等情況。

報導引述車企內部人士觀點，此舉除詳細調查之外，也傳遞出防止當前新能源汽車產能過剩的信號。

(工商 )