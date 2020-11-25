成立心理司？衛福部：獨立成立為好事 11:412020/11/25 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會針對「如何具體防治職場霸凌及職場心理健康促進計畫執行成效」專題報告。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 目前我國衛福部中的單位中為「心理及口腔健康司」主管心理及口腔相關業務，但立委張育美認為該單位獨步全球，要求應盡速成立心理司，主管心理相關業務，衛福部心口司司長諶立中表示，是否要在衛福部內成立心理司，目前有部長親自督導相關業務中，「獨立成立心理司是好事」。 立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會針對「如何具體防治職場霸凌及職場心理健康促進計畫執行成效」專題報告。 立委張育美指出，目前我國心口司為全球獨步，且預算不足，要求衛福部應盡速成立心理司，以因應龐大的需求。 (中時 ) #心理司 #衛福部 #張育美 #勞動部 #諶立中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 船舶運行幕後功臣 驗船師考照大不易 15:312020/11/25 生活 啟動5G IoT艦隊！緯創攜交大成立嵌入式AI研究中心 11:002020/11/25 財經 強制無薪假通報？勞長證實將開諮詢會議 09:202020/11/25 生活 韓國酒駕撞死女 父向青瓦台請命 04:102020/11/25 社會新聞 工商社論》調漲健保費率不應該違背的三個原則 04:102020/11/25 財經要聞 印尼移工輸出「零付費」 立委：勞動部、衛福部應提配套 16:192020/11/25 生活 海上船舶的醫師 驗船師考照門檻高 15:042020/11/25 財經 民調打臉NCC 近7成不信是獨立機關 04:102020/11/25 焦點要聞 人工智能Qbi智慧客服 政府頒獎背書 04:102020/11/25 產業特刊 東洋買新冠疫苗被截殺 藍委爆可能原因 林全抓狂拒絕再玩 09:272020/11/25 政治 生活熱門新聞 智商135每次考試卻都拿個位數 小女兒一句話媽暖哭：不再強迫妳 - 生活 高嘉瑜衣服山有亮點 網翻舊照神對比：快笑死 - 生活 返台附陰性證明遭疑違憲 陳時中怒：出國者本應風險自負 - 生活 木柵動物園大逃亡 石虎跑掉了！食蟻獸也還沒找到 - 生活 100輛機車幸運得主有你嗎？快拿中油發票對頭獎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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