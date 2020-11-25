目前我國衛福部中的單位中為「心理及口腔健康司」主管心理及口腔相關業務，但立委張育美認為該單位獨步全球，要求應盡速成立心理司，主管心理相關業務，衛福部心口司司長諶立中表示，是否要在衛福部內成立心理司，目前有部長親自督導相關業務中，「獨立成立心理司是好事」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會針對「如何具體防治職場霸凌及職場心理健康促進計畫執行成效」專題報告。

立委張育美指出，目前我國心口司為全球獨步，且預算不足，要求衛福部應盡速成立心理司，以因應龐大的需求。

(中時 )