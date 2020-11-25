一名家住嘉義市的L姓男子，今年1月受到友人邀約前往酒吧喝酒，現場認識了友人的A姓女友，四人在包廂內暢飲到凌晨四點，L男見女方已經泥醉，見有機可乘直接將她帶回家後，趁她無意識狀態猥褻其全身，還脫褲把「哪話兒」塞入女方嘴巴後再性侵，女方清醒後發現自己竟然在L男床上且全身赤裸，立刻前往報警並驗傷，嘉義地方法院判決L男有期徒刑1年6個月，緩刑3年，並陪女方85萬元。

根據判決書記載，L男於民國109年1月26日23時許，應男姓友人之邀，到嘉義市某家酒吧包廂內飲酒、聊天到凌晨4時許，當時A女飲用酒類，已呈酒醉狀態，L男就將A女帶回住處休息。

當時L男見A女泥醉毫無意識，持續親吻A女嘴巴、撫摸胸部、下體，再接續以脫褲將下體塞入女方嘴巴內，接著性慾大漲，又進行指侵及性侵。A女醒來，發現自己赤裸躺在L男旁邊，於是趁他離開住處後，立刻報警。

法官審理時怒斥，L男不思以理性方式處理男女關係，為逞一己性慾，對告訴人身心健康與人格發展有不良影響，但犯後坦承犯行，已與告訴人調解成立，並同意賠償告訴人85萬元，並先支付70萬元，法官因此命令L男分10個月分期付完，有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

(中時新聞網)