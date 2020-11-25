根據國家通訊委員會統計，2020年6月為止，台灣五大電線用戶總數共有2907萬個門號，對比台灣總人口數來說，平均每個人擁有1.23個門號，也就是說擁有兩個門號以上的人數超過5百萬，代表擁有兩個門號的情況相當普遍。這時候到底應該選擇哪些款式作為第二支手機或是備用機的選擇呢？期待擁有備用機能擁有超長待機時間的你，可參考Nokia的4G功能機：Nokia 215．

Nokia 215 4G手機，是先前經典Nokia 215的復刻版本，從2G升級到4G，有了巨大的跨越。支援4G+4G雙卡雙待、VoLTE高清通話。擔心Nokia 215 4G，就無法掌握好友動態？不用擔心，Nokia 215 4G內建Facebook社群媒體，讓你時刻了解好友、親人的最新動態。

Nokia 215 4G包裝盒。（黃慧雯攝）

Nokia 215 4G內附配件。（黃慧雯攝）

Nokia 215 4G最大的特色之一，就是單卡待機長達20天，若是4G雙卡雙待長達16天，對比智慧型手機大約提供不到一天的續航力來說，是相當出色。機身設計上也保留了3.5mm耳機孔（頂端，盒內未附耳機），底部則是採用microUSB連接埠。在台提供雙SIM卡版本。

Nokia 215 4G機身背面。（黃慧雯攝）

Nokia 215 4G機身頂端與底部。（黃慧雯攝）

Nokia 215 4G採用電池可拆卸的設計，支援雙SIM卡與microSD卡擴充（至高32GB）。（黃慧雯攝）

使用功能手機（feature phone）會否讓你擔憂，想要殺時間、抒發壓力的時候，覺得手機無法幫助你？不用擔心。Nokia 215 4G保留了Nokia品牌手機經典《貪食蛇》等（付費）遊戲的預裝試玩版；也首次搭載内建牛津英語詞典（由Origin Data提供）可助使用者增進字彙能力。

Nokia 215 4G亦搭載FM收音機和音樂播放功能，FM收音機兼具有線、無線兩種播放模式，可通過無線FM收音機聽廣播，不需耳機可直接手機喇叭播放；在此情況下，音樂播放器則最長可播放46小時。

Nokia 215 4G在台僅推出黑色機型，採用 RTOS (Series 30 及更新版本)、 Unisoc UMS9117 CPU，2.4吋 QVGA螢幕，價格免兩千，NT$1,990元即可入手。對比過去，Nokia資安版軟體，可避免手機中較敏感的資料透過4G、藍牙等方式向外傳輸，提供資安需求較高的企業和專案用戶更多元的選擇，進一步資訊可向代理商—聯強國際洽詢。

(科技)