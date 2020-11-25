信義房屋不只推動社區服務有成，也協助雙北優質社區參與「優良公寓大廈評選」，今年一共協助四個社區獲得優良公寓大廈的評選，其中在台北市內湖區的「榮耀世紀｣社區更在信義房屋的協助下獲得臺北市「風華再現社區優等獎｣，讓社區居民因此更具向心力，真正成為社區一家人。

信義房屋內湖店胡昇穎是社區住戶們口中的「胡老師」。(圖/信義房屋提供)

雙北優良公寓大廈評選分為書面審查以及實地審查，因為過程繁複，管委會以及社區居民常常在第一關的書面審查，就因為資料龐大指標對應、聚焦困難而生困擾，有鑑於此，信義房屋近年成立專案小組協助社區參與評薦，並由雙北各分店邀請適合的社區共同加入，因為獲得優良社區殊榮，不只有市政府所頒發的鼓勵獎金，更能替社區的房價保值抗跌，同時增加社區住戶的凝聚力。

信義房屋星雲店全體同仁，一起為榮耀世紀社區萬聖節活動做準備。(圖/信義房屋提供)

內湖「榮耀世紀｣社區在信義房屋星雲店的協助下，即獲得臺北市109年度優良公寓大廈評選「風華再現社區優等獎｣，星雲店兩位同仁余品澄、高專益為評鑑投入許多心力，余品澄說，以前該社區也得過特優第二名，為求更加精進，今年信義房屋大力協助該社區定期舉辦社區活動，像剛落幕的萬聖節社區活動，星雲店同仁使出混身解數裝扮，和社區一起同樂，讓大家一起留下難忘的回憶。

信義房屋星雲店全體同仁今年替內湖榮耀世紀社區舉辦了一場特別的萬聖節。(圖/信義房屋提供)

萬聖節活動之外，原為星雲店同仁，現為內湖店主任的胡昇穎更憑藉著一手好書法，成為「榮耀世紀｣住戶口中「胡老師｣，每兩個禮拜定期在社區中免費教書法，住戶也表示課程中沒有利害關係，雖然剛開課時候，很擔心個資外流而興趣缺缺，不過老師不厭其煩的要她放輕鬆，只專注於書法課上，最後也與老師培養出默契，甚至不少「房屋大小事」都委託胡昇穎處理，替疫情紛擾下的2020年重新建立社區信任感，而這些一個一個活動的累積，都是「榮耀世紀｣獲獎的原因之一。

參賽除了需有活動辦理的實績之外，書面資料也非常關鍵，但是書面資料對於社區許多長者來講非常耗時耗工，「榮耀世紀｣參賽過程中光書面資料就來回修改十幾次，不過在星雲店通力合作之下，即便過程幾乎快趕不上報名，最後還是成功凝聚社區住戶以及管委會申辦成功，拿下優良社區獎，也讓「榮耀世紀｣社區更加信任信義房屋的專業及使命感。

(中時新聞網)