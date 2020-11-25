信義房屋不只推動社區服務有成，也協助雙北優質社區參與「優良公寓大廈評選」，今年一共協助四個社區獲得優良公寓大廈的評選，其中在台北市內湖區的「榮耀世紀｣社區更在信義房屋的協助下獲得臺北市「風華再現社區優等獎｣，讓社區居民因此更具向心力，真正成為社區一家人。
雙北優良公寓大廈評選分為書面審查以及實地審查，因為過程繁複，管委會以及社區居民常常在第一關的書面審查，就因為資料龐大指標對應、聚焦困難而生困擾，有鑑於此，信義房屋近年成立專案小組協助社區參與評薦，並由雙北各分店邀請適合的社區共同加入，因為獲得優良社區殊榮，不只有市政府所頒發的鼓勵獎金，更能替社區的房價保值抗跌，同時增加社區住戶的凝聚力。
內湖「榮耀世紀｣社區在信義房屋星雲店的協助下，即獲得臺北市109年度優良公寓大廈評選「風華再現社區優等獎｣，星雲店兩位同仁余品澄、高專益為評鑑投入許多心力，余品澄說，以前該社區也得過特優第二名，為求更加精進，今年信義房屋大力協助該社區定期舉辦社區活動，像剛落幕的萬聖節社區活動，星雲店同仁使出混身解數裝扮，和社區一起同樂，讓大家一起留下難忘的回憶。
萬聖節活動之外，原為星雲店同仁，現為內湖店主任的胡昇穎更憑藉著一手好書法，成為「榮耀世紀｣住戶口中「胡老師｣，每兩個禮拜定期在社區中免費教書法，住戶也表示課程中沒有利害關係，雖然剛開課時候，很擔心個資外流而興趣缺缺，不過老師不厭其煩的要她放輕鬆，只專注於書法課上，最後也與老師培養出默契，甚至不少「房屋大小事」都委託胡昇穎處理，替疫情紛擾下的2020年重新建立社區信任感，而這些一個一個活動的累積，都是「榮耀世紀｣獲獎的原因之一。
參賽除了需有活動辦理的實績之外，書面資料也非常關鍵，但是書面資料對於社區許多長者來講非常耗時耗工，「榮耀世紀｣參賽過程中光書面資料就來回修改十幾次，不過在星雲店通力合作之下，即便過程幾乎快趕不上報名，最後還是成功凝聚社區住戶以及管委會申辦成功，拿下優良社區獎，也讓「榮耀世紀｣社區更加信任信義房屋的專業及使命感。
(中時新聞網)
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