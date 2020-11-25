美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）取消訪台一事，民眾黨立委張其祿今表示，就算如期訪台，就實質面看來，未來美國新政府上台後，相關政策延續性低，不來對我方沒什麼損失。至於美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）日前低調訪台，蔡政府相較先前敲鑼打鼓宣傳美官員訪台，此消息低調不證實，張其祿認為，這才是台美比較有實質的交流。

張其祿指出，川普跟拜登在環境議題看法南轅北轍，實質面來看，目前處於看守時期的川普政府環保署長惠勒來訪，即便台美雙方談出政策合作，未來延續性機會很低，雖然多交流不是壞事，但坦白講惠勒不來，對台灣沒損失。

張其祿強調，台美現階段並非不能交流，而是要有實質且延續性，像是國海軍印太情報總指揮官史達曼訪台就比較有實質性，但蔡政府卻低調碧潭，代表雙方可能真的有重要交流，例如情報交換、國安等，他質疑，蔡政府深知惠勒訪台無實質意義，所以敲鑼打鼓宣傳，而真正對台重要的事情，只能做不能說。

拜登政府將於明年1月20日上台，目前看來拜登將不走過去川普路線，未來拜登可能更重視多邊主義及國際公約，不同於川普的孤立主義，張其祿呼籲蔡政府應該盡快調整對策因應，並更積極在國際公約或多邊互動體系，要想辦法扮演角色。

對於拜登政府近期陸續公布團隊名單，張其祿分析，未來拜登政府施政概念將與歐巴馬政府相近，不同於川普政府，大局會有明顯改變，不能只押寶單邊或抗中立場，未來關係會更複雜。

(中時 )