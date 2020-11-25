台中捷運16日開始試營運，但短短6天列車訊號卻多次發生異常，由於負責蓋的是北市府捷運工程局，因此台中市長盧秀燕要求台北市長柯文哲趕快修好。柯25日表示，盧跟他抱怨「在議會被罵一整天，負責發包的是前台中市長胡志強，承包的是柯，你們2男人幹的要不要負責？」他要跟盧說「歹勢」，一定會負責到底。

柯說，還是會把台中捷運修好，因這次出的問題是以前從沒出現過，其實當時那18組車廂中，有9組是日本原裝進口，另9組是在台灣組裝，出錯的好像是原裝進口，負責承造的日本「川崎重工」也說這怪怪的、沒遇過，他會調查問題是怎樣，但也是台北捷運工程局蓋的，一定會負責到底。

至於害盧秀燕背黑鍋，柯說，那天他去台中，盧跟他說她在議會被罵一整天，因發包的是胡志強，承包的是柯文哲，她怨「你們2個男人幹的事情要不要自己負責？」所以他說「好好好，歹勢！我們回去處理！」

(中時 )