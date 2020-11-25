一名男網友日前幫女友買晚餐，因消費取得的發票意外中獎4千元，沒想到女友事後卻說晚餐是她吃的，發票應屬於她，不然就要告男友侵占，兩人為此差點鬧上警局，女友最後說「不喜歡自私貪心，又喜歡侵占別人東西的人」，兩人於是分手。網友看完後相當傻眼，留言「4000塊可以看清一個人的本質，很划得來。

該男友在Dcard發文表示，他日前對發票時，對到一張中了4000元的發票，該發票是他騎車去買晚餐給女友的消費，他說那次晚餐並沒有向女友收錢，屬他的金錢支出，發票應該歸他，但女友卻說晚餐是她吃，發票應該歸她，否則女友將告他侵占，兩人還差點鬧上警局。

該女友甚至對男友說「不喜歡你這種自私貪心，又喜歡侵占別人東西的人」，爭執不休之下兩人決議分手，吵架過程與原因po上網路後，讓網友們看傻眼，留言表示「4000塊可以看清一個人的本質，很划得來啊」、「她對自己的價值就是4000元而已」。

但也有不少網友認為，情侶兩人應該一起利用4千元做其他事情，約會或吃晚餐等等，可以增進彼此感情而不至於吵架，「不過兩個人交往為了4000塊吵翻感覺真的很難走下去」、「分手絕對不只是為了4000元，兩人之間應該已經存在不少問題了。」

(中時新聞網)