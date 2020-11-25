警方起出詐騙集團的筆電、行動電話、隨身碟、銀行存摺、銀行提款卡、U盾、教戰手冊及142萬元等贓證物。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心破獲詐騙集團，以吳姓為首等17人的詐欺集團被移送法辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

刑事局中部打擊犯罪中心25日宣布破獲以吳姓為首等17人的詐欺集團，犯嫌在臉書先以好友聊天問候解除心防，再以入以「假投資」兼「假網拍」，4個月來詐騙700多萬元，被害人達22人，兩名在服務業工作的輕熟女，誤信有第一手內線消息，投資香港期貨，各損失100萬至200萬元，全案經警詢後移送辦，吳姓主嫌等3人法院裁定羈押禁見，其他14人交保或請回，警方提醒「投資理財有風險，穩賺不賠攏係假」。

刑事警察局偵第六大隊第四隊隊長蕭榮哲表示，接獲中部地區有詐欺集團出沒的情資，經過4個月的追查偵辦，查獲吳姓為首等17人詐欺集團，起出筆電、行動電話、隨身碟、銀行存摺、銀行提款卡、U盾、教戰手冊及142萬元等贓證物。

刑事局偵查第六大隊6月間接獲情資，嘉義地區有詐欺集團行騙，採取區域聯防策略，與嘉義縣警察局刑警大隊等單位共組專案小組，報請嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦，陸續循線於嘉義縣等地逮捕提領車手14名、車手頭1名及涉洗錢的水商2名到案。

蕭榮哲指出，初步清查被害人達22人，詐騙金額高達700萬元，全案經詢問後依違反詐欺及洗錢防制法等罪嫌移請嘉義地檢署偵辦。

經專案小組進一步調查發現，該集團詐欺手法相當多元，有透過臉書及網路通訊軟體，向被害人表示其任職於香港金融期貨交易所，有第一手內線消息，經取得被害人信任後，陸續向被害人借錢投資，被害人相繼匯款給對方後，與朋友聊天始發現遭詐騙。

該詐騙集團也以蘋果手機低價販售為餌，盜用他人臉書帳號，以佯稱通訊行新開幕，有提供蘋果新機優惠價，以低於市價行情向被害人兜售，吸引被害人私訊下標後，詐欺集團提供店面地址供買家查證，但照片中並無電話，受害人如未進一步查證即受騙，等買家聯繫臉書被盜用人時，對方表示帳號遭人盜用，買家才發現遭詐騙。

警方表示，受害者中，其中有兩人為從事服務業的輕熟女，獲悉有快速賺錢致富捷徑，掉入歹徒陷阱，又被詐騙100萬與200萬元，被害人說，詐騙集團以好友身分加入臉書後，常常問候聊天，最後在以私訊連絡，或在LINE連繫，取得信任後，即以假投資詐騙得逞。

另有多名年輕人要買手機，誤信可以低於市價7、8折的行情取得，結果手機沒拿到，錢已被騙走。

警方呼籲臉書購物極其方便，建議民眾從事網路購買蘋果手機時，能選擇保障消費者權益的購物平台，並且找「良好評價」或實體店面的商家較有保障；社會大眾應謹慎投資，尤其是投資標的位於國外，查證真假因難，投資者應審慎考量，千萬不要貪圖利益而盲目投資。

(中時 )