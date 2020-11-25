大陸黑龍江省社會科學院東北亞研究所所長、研究員笪志剛25日在陸媒《環球時報》撰文指出，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）日前簽署、中方明確表示有意加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），帶來了中日韓自貿區是否還有推動意義、中日韓FTA是否淪為大型區域通商走勢的雞肋等擔憂。

他舉出中日韓FTA談判必須繼續前進的三大理由：一是東北亞區域穩定與和平發展需要中日韓FTA的保駕護航。二是中日韓FTA將成為助力RCEP走深走實的蓄水池。三是中日韓FTA將成為全球高水準開放與高品質合作的新示範。

笪志剛認為，中日韓FTA不僅不應後退，相反還應百尺竿頭更進一步的三大理由：

一是東北亞區域穩定與和平發展需要中日韓FTA的保駕護航。

東北亞區域曾是冷戰火藥桶、鐵幕策源地之一，也是非傳統安全問題的多發地。橫看東北亞各國，它們處於不同發展階段、擁有不同社會制度，但優勢和潛力具有互補性，具有從雙邊向多邊、打造高水準經濟圈的歷史需求與現實基礎。

中日韓FTA不僅可以有效填補東北亞區域合作制度和機制的欠缺，也將為區域內各國處理好歷史恩怨與現實矛盾提供新的解決方案，等於為該區域的穩定與和平、合作與發展保駕護航。

二是中日韓FTA將成為助力RCEP走深走實的蓄水池。

RCEP順利落地，與中日韓作為主要成員國的積極參與分不開。並從中實現機制借鑒、市場分享和成果共用等。除了可以在通商機制整合上借鑒RCEP經驗，中日韓FTA還將使RCEP的多邊合作外溢效應向東北亞區域延伸，最終形成中日韓FTA設計優勢與RCEP實踐優勢的相得益彰，在理念與實踐上相映成輝。

三是中日韓FTA將成為全球高水準開放與高品質合作的新示範。

近來，中日韓向好轉變。中國國務委員兼外長王毅訪問日韓，第九屆中日韓領導人會議有望下月在南韓舉行等利多，都提高了外界對三國打造又一高水準多邊合作機制的期待。中日韓FTA有望成為「小多邊」的風向標、高水準的晴雨表乃至區域化的壓艙石，也是RCEP實踐的新試驗田。

從促進東北亞與東南亞的區域對接，從推動印太區域與西北太平洋的多元合作，甚至從未來在亞洲形成統一大市場的高度，中日韓FTA機制都是亟待推進和落實。

(中時 )