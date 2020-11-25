嘉南地區水情嚴峻，但因秋冬是空氣品質不良時期，台南市政府環保局為避免道路塵土飛揚，維護空氣品質，在水情吃緊且不影響民生用水的情況下，每月使用7128公噸合格的「回收水」進行洗街作業，並未排擠珍貴的水資源。

據查，目前台南市的水情亮黃燈，除南區水資源局較往年提早近3個月，協調農田水利管理單位執行農業節水灌溉措施外，為減緩南化水庫蓄水量下降，也已啟動高雄水源北送支援台南，補添民生各大水源。

環保局表示，現階段使用中的回收水取水地點共有14處，包含柳營、安平、永康等10個行政區；此外，為避免回收水洗街產生異味或造路面色差形成二次汙染，該局均定期針對這14個取水點，檢驗放流水的pH、懸浮固體及溶氧，經符合水質標準才可用於道路洗街。

市長黃偉哲指出，除水情需照顧外，同時也要維持好空氣；洗街可避免道路塵土隨車輛行駛揚起，導致懸浮微粒逸散於空氣中，也可維持市容乾淨，維護民眾健康。以回收水洗街不會影響民生用水，每年更能降低1.1公噸的二氧化碳排放，在持續洗街作業的同時，節水也節能減碳。

環保局長謝世傑指出，進行洗街作業時，車輛跑馬燈、車身都有標示使用「回收水洗街」，並沒有使用額外的水資源，請民眾放心。

(中時 )