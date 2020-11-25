國民黨立委吳怡玎今天上午遭法務部調查局派員搜索住處，事後卻傳出搜索票的當事人並非吳怡玎，而是她妹妹。對此，國民黨立法院黨團總召林為洲剛剛表示，黨團絕對尊重司法，但目前看起來有些烏龍，畢竟即使是姊妹，若非搜索對象本人，理應不能搜索，希望法務部能盡快查明，若有錯誤該澄清就澄清。

由國民黨前主席吳敦義強勢主導排上擔任不分區立委的吳怡玎，今天上午遭法務部調查局搜索住處。吳怡玎上午在立法院司法委員會質詢法務部長蔡清祥時驚爆，今天上午她下樓拿羊奶時，赫然見到調查局帶隊搜索，儘管搜索對象的名字是她妹妹，但搜索票上的地址確認是她家，她因而開門放行。

至於案情為何，吳怡玎暫時沒有說法。但據了解，吳怡玎確實未與妹妹同住，而檢調搜索對象並非吳怡玎，今天卻前往她的住處搜索，適法性上已引起爭議。

對此，國民黨立法院黨團總召林為洲表示，黨團的立場有兩個，第一是尊重司法；第二，則是搜索必須要有人、事、地，國民黨團雖尊重司法調查，但即使是姊妹，如果搜索對象不住在同一地，應該就不能搜索，因此目前看起來是有一點烏龍的狀況。

林為洲強調，今天不是因為搜索的地方是立委住處才這樣說，若換做其他人也都應該如此。因此，在尊重司法調查的前提下，請法務部盡快查明，如果真的有錯誤搜索，司法單位應盡快澄清。

(中時 )