民進黨政府批評，台灣未能加入RCEP的原因是因為大陸設下了要求台灣接受「一國兩制」的障礙。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行新聞發佈會上表示，「一個中國原則是中國台灣地區參與區域經濟合作的前提，只有回到堅持一個中國原則的正確道路上來，兩岸才能共享發展和繁榮，台灣才能在國際上共享偉大祖國的尊嚴和榮耀。」

朱鳳蓮表示，關於台灣地區參與區域經濟合作的問題，以往在兩岸雙方堅持「九二共識」基礎上，在兩岸關係和平發展的大背景下，兩岸雙方曾就此展開過接觸，台灣方面是有過機遇的。但是，大家看到了，民進黨當局拒不承認「九二共識」，一手破壞了這樣的局面。

朱鳳蓮指出，一個中國原則不能得到維護，兩岸政治互信不復存在，民進黨當局破壞兩岸關係、損害台灣經濟的惡果就會一步一步顯現。

台灣未能加入RCEP，台灣產業界及輿論普遍擔心，台灣傳統產業將會陷入嚴重危機，並陷入對外經貿孤立的狀態。

朱鳳蓮表示，RCEP的簽署是大家非常關注的一件事情，這是一個現代、自由、高質量、互惠的大型區域自貿協定，它的簽署標誌著當前世界人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式啟航，意味著成員之間在貿易、投資等方面都將實現高水平的自由化和便利化，也必將為區域和全球經濟復甦增長注入強勁動力。

朱鳳蓮表示，大陸注意到，當前台灣各界對於台灣經濟未來的發展，尤其是傳統產業可能因此遭受的衝擊感到擔憂。大陸再次重申，「歡迎台灣同胞、台灣企業到大陸投資、創業、生活，參與和融入大陸經濟發展，共享大陸發展的戰略機遇。」

針對台灣地區被RCEP排除在外，有台灣學者建議深化ECFA才是關鍵，希望進一步達成ECFA相關貨貿、服貿協定。

朱鳳蓮表示，十年前，兩岸是在堅持「九二共識」的共同政治基礎上簽署兩岸經濟合作框架協議，也就是ECFA，為兩岸企業和民眾帶來巨大利益。民進黨為謀求政治私利，以種種手段干擾限制兩岸經貿交流合作，號稱要與大陸經濟「脫鈎」。

朱鳳蓮指責，民進黨蓄意阻撓兩岸服貿協議生效，結果就是導致台胞台企直接喪失了本應享有的發展先機，嚴重損害台胞台企的發展利益。

朱鳳蓮強調，「九二共識」是兩岸關係和平發展的政治基礎，也是兩岸協議簽署和執行的基礎和前提條件。如果民進黨當局執迷不悟，一意孤行，只會給台灣經濟帶來更多障礙。

(中時 )