前生技股王康友KY炒股案，續有發展！檢調懷疑，綽號「豐銀吳」的股市主力、前立委吳光訓，涉嫌在2018年間以透過子女吳怡利、吳育展等人名義，分別購買2000多張康友股票，炒作康友權證，涉嫌違反《證交法》，台北地檢署今指揮北機站兵分多路搜索、約談吳光訓、吳怡利、吳郁展等人到案。

國民黨不分區立委吳怡玎，今天上午因住處遭調查局搜索、搜索對象是妹妹吳怡利，在立法院司法委員會質詢法務部長蔡清祥。據了解，檢調是因吳怡利的帳單地址，是吳怡玎的住處，因此一併搜索。至於吳怡玎是否涉及康友炒股案，檢調仍在釐清。

檢調懷疑，2018年康友股票飆漲期間，「豐銀吳」的主力吳光訓，透過子女吳怡玎名義大量買進康友股票，其中吳怡玎持有419張，吳育展持有1215張，吳怡利持有579張，分別都擠入康友前10大股東。吳光訓家族共擁有2000多張康友股票，檢調懷疑，吳光訓涉嫌炒作康友權證，吳怡利、吳郁展有可能配合父親炒作。

檢調發現，吳光訓涉嫌於2012年炒作上櫃的捷超通訊科技公司股票（已更名眾星國際），炒股獲利1000多萬元，檢方訊後將吳列被告並以50萬交保。當年吳也以子女名義大量買進捷超股票，但當時檢調認為吳的子女不知情，只是炒股人頭，目前捷超炒股案仍在審理中。

檢調調查，康友前董事長黃文烈，明知在大陸轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，從2018年起就出現營運困難，卻將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，而未在2019年第4季財務報告中揭露，涉嫌掏空7億元。黃文烈因案發前逃亡新加坡遭北檢通緝。

黃文烈2018年指示帳房、姪子陳柏榮調度金流，並找炒手黃耀弘擔任康友顧問，黃耀弘、簡銘皇以哈邁倫公司的北市瑞光路辦公室，作為看盤炒股基地。黃另找在台中北屯開設建設開發、生技公司的「江董」江宗星組成炒股集團，共同炒作康友。

(中時 )