日本股市繼續發威，日經開盤大漲逾300點，交易約半小時，指數上漲541點，來到早盤最高26706.42點位置。午前，指數一直在高檔震盪，並又寫下29年半新高點。日經225指數早盤收26581.98點，上漲416.39點，漲幅1.59%。東證股價指數早盤暫收1782.72點，上漲20.32點，漲幅1.16%。

日經指數上(24)日大幅反彈後，美國現任總統川普終於放手，同意交接業務給拜登，宣告美國政治大權換手儀式正式啟動，等同讓投資市場吃下一顆定心丸。另外，加上新冠疫苗研發進程順利，各大藥廠紛紛傳出捷報。日經早盤再接再厲，盤中一度大漲541點，早盤再次創下29年半來新高，也寫下日本泡沫經濟破滅後的新頁。

強勢族群中，柯尼卡美能達(Konica Minolta)大漲逾7%，鋼鐵業者JFE控股(JFE Holdings)曾飆近6%，日本板硝子(Nippon Sheet Glass)也漲逾5%。

弱勢股為，綜合商社日冷(Nichirei)跌逾2%，王子製紙(Oji Paper)也跌逾1%。

(時報資訊)