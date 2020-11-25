美國鋼價飆漲，美國鋼鐵24日飆漲逾二成，中鋼(2002)也看好鋼價漲勢至明年首季，在外資為主的法人持續買超下，中鋼漲到23元之上，續領軍鋼鐵股上攻。

分析師指出，美國車用鋼鐵市場復甦，美國鋼鐵產業如今是2019年中以來最為樂觀的環境，全球鋼鐵價格都在大漲，美國鋼鐵市場目前面臨嚴重短缺；美國熱軋鋼捲目前每噸報價約為720美元、過去一個月大漲11%。美國鋼鐵24日大漲23.27%、收14.25美元，創2019年8月1日以來收盤新高。

隨著鋼價明年第一季持續看漲，外資近20日買超中鋼逾12萬張，近20日買超中鴻(2014)近1.6萬張；本周最強勢的新光鋼(2031)也獲得外資連六日買超2416張。

中鋼在上周舉行法說會，看好鋼市旺到明年第一季，今年可望達成獲利的目標。

中鋼董事長翁朝棟表示有信心達成今年全年獲利的目標，目前看明年第一季鋼市續旺，預期明年首季產品量價將比第四季續增。

中鋼集團中鴻(2014)12月盤價連六漲，且今年營運倒吃甘蔗，預計今年全年可望轉盈。展望明年，中鴻預期，明年第一季鋼市持續向上發展，鋼價仍看好。整體而言，明年鋼市展望可望優於今年。

(時報資訊)