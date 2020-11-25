近年來外送平台盛行，今年受到新冠肺炎疫情影響，也使多數人選擇外送平台，立委徐志榮詢問，外送員是僱傭或承攬關係呢？至今已開罰多少件，勞動部部長許銘春表示，去年認定包括foodpanada、UberEATS等5家外送平台屬僱傭關係，後續也已開罰3件，目前也啟動專案勞檢中。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會針對「如何具體防治職場霸凌及職場心理健康促進計畫執行成效」專題報告。

立委徐志榮表示，車禍不能完全怪罪在外送員身上，有一部分的責任應該在外送平台上？而外送員與外送平台的關係到底是僱傭或承攬呢？許銘春指出，目有約8萬多名外送員，去年認定5外送平台為僱傭關係，但無論僱傭或承攬皆要求其應落實安全規則。

徐志榮再詢問，做有開罰過外送平台嗎？許銘春說，已對僱主宣導、輔導，目前也在專案檢查，後續也有開罰３件，也要求無論僱傭或承攬都要求僱主一定要做好、落實職安衛，會持續關注。

(中時 )