寫下新高紀錄的韓國KOSPI指數，早盤一開就大漲近20點，大盤開高震盪並緩步走高，也站穩2600點關卡。KOSPI指數暫為2632.14點，上漲14.38點，漲幅0.55%。

韓國11月製造業信心指數創半年來新高，顯示企業對未來景氣樂觀，以及防疫疫苗研發進程感到樂觀，加上外資持續加持下，KOSPI指數已連5日收紅。同時，已連買14日的外資，創下2016年8月以來連續買超最長時間。當時在4年多前，外資曾寫下連買19個交易日不停歇的紀錄。

三星股價繼上個交易日創下新高紀錄後，目前還是小漲，漲幅為0.3%。SK海力士也漲0.1%。樂金化學漲0.5%，三星SDI跌0.9%。賽特瑞恩(Celltrion)計畫在自己單株抗體藥物CT-P59獲得批准前，先開始生產約100萬劑藥品，以因應未來全球需求性。賽特瑞恩股價飆漲近1成，同業三星生物製藥則下跌0.25。

最新匯價，目前1美元可兌換1107.35韓元，韓元升值5.35元。

(時報資訊)