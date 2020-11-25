太平警分局25日起針對太平頭汴山區136縣道實施連續7日交通大執法。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局25日起針對太平頭汴山區136縣道實施連續7日交通大執法；警方指稱該路段可銜接東勢區及南投縣國姓鄉，亦為大型重機車車友們假日相約車聚的景點之一，近期有民眾反應長龍路沿線大型重機車噪音過大及車速過快，影響住家安寧及用路人安全，加上日前又發生一起重機車疑似車速過快，以致重心不穩跨越至對向車道碰撞水泥車之事故，導致騎士不幸死亡之車禍。

有鑑於此，太平警分局將針對該路段，將於25日起實施連續7日交通大執法，以防制嚴重超速、不當改裝車體及危險駕駛等違規行為，透過分析之熱時、熱點編排警力執行稽查取締勤務，如有上述違規情事，將立即舉發制單，超速部分可依「道路交通安全管理處罰條例」第40條或第43條規定，可開罰新台幣1200元至2400元罰款；嚴重超速致危險駕駛最高除開罰新台幣24000元罰款外，還需吊扣駕照3個月；另如有明顯改裝車體部分，除開單舉發外，更要求於期限內至監理站檢驗，以展現執法決心。

太平警方表示，136縣道長龍路沿線除有頭汴坑觀光景點外，該路段為往來南投國姓之重要聯外道路，民眾反映超速行駛屢見不鮮，危及行車安全甚鉅，再者，經警方分析該路段事故肇因中，很多為超速駕駛失控自撞或重心不穩摔入邊坡下等交通事故，呼籲車友行駛至山區道路務必遵守交通規則，進入村里道路更要減速慢行，避免發生車禍，以維護用路人安全及社區安寧。

(中時 )