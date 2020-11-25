先前韓國發生施打流感疫苗後死亡案例，個案使用疫苗除韓國自己生產外，也有使用法國賽諾菲的疫苗，彰化縣私立達德商工上周四(19日)安排學生施打，共有5名學生發生不適症狀，目前已有1名學生返校上課，而該校學生施打的疫苗也是「賽諾菲」，彰化縣衛生局表示，第一時間均通報中央，目前學生情況都穩定。

事發後，校長許維純(左)也多次到醫院探視。(校方提供/吳建輝彰化傳真)

達德商工學務主任劉勝建表示，上周學校調查學生施打疫苗意願，約有7成2千多名學生願意施打，19日上午陸續有720名學生施打疫苗，當天下午1點多，陸續有學生反映出現不適，像是手抖、嘔吐等，其中有4位1年級、1位三年級，當下也立即將學生送醫，並通報相關單位。

劉勝建說，當天發現的５人中，有１位出院返校上課，其餘４人症狀也已經得到緩解，但仍住院觀察中，而週日還有1名男學生，不明原因發燒，目前由家長送醫，但詳細的發生原因仍在調查當中。

彰化縣衛生局副局長尚筱菁指出，經查學生施打的疫苗為「賽諾菲」，後續追蹤共有12名學生出現不適症狀，包括頭痛、眼皮腫、發燒、手抖、嘔吐等症狀，12名學生經診治後，8名返家休養，其餘則在醫生建議下，繼續住院觀察中。

尚筱菁強調，所有個案在掌握後，第一時間均有通報中央，並申請預防接種受害救濟，另外也安排防疫醫師，小兒神經醫師等至醫院會診，來協助釐清原因，目前所有學生情況皆穩定，

(中時 )