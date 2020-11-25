擔任國中體育班教練的劉姓男子，利用他決定學生參賽與否的權力，前年以幫忙按摩為藉口，要求女學生到房間內卻伸手對她襲胸，2天後再用同樣理由用手指性侵她，台灣高等法院維持一審刑度，斥責劉男犯後沒有悔意，依利用權勢性交等罪判囚3年2月。可上訴。

前年2月9日晚間11點劉男在高雄市某飯店房間內，透過臉書傳遞訊息，以幫忙按摩為由，要求少女前來，即接續用撫摸她胸部，她因懾於劉男具有決定學生參賽、在校體育成績或日後升學之權勢，隱忍屈從，而未為反抗或拒絕之表示。

同年月11日上午6點，劉再次用臉書藉詞相同理由要求少女前來後，即褪去她的內、外褲後以手指性侵，少女畏於權勢不敢反抗或拒絕。

高院審酌劉身為少女學校體育班教練，竟為滿足私欲，利用權勢對於因教育關係而受自己監督之少女，先後為猥褻、性交犯行，嚴重戕害她身心、人格之健全發展，惡性非輕，且犯後否認犯行也無意和解、賠償損害，將他判刑3年2月。可上訴。

(中時 )