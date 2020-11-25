三井集團加碼投資台中，市長盧秀燕還責成市府相關局處成立專案小組，適時提供協助，希望二期早日完工開幕。（盧金足攝）

日本三井集團投資台中港OUTLET PARK，2018年底開幕，第一年即締造50億元佳績，繼續展開二期增建工程，台中市經發局25日表示，已通過過審核三井台中港OUTLET PARK二期建造執照，業者力拚2021年下半年開幕，預估每年將能吸引1000萬以上來客數。

經發局表示，屆時OUTLET總店鋪數將從現有170家提升至220家，預估每年將能吸引1000萬以上來客數、增加200個以上就業機會，帶動海線經濟發展再升級。

看好台中發展潛力，台灣三井不動產集團加碼投資台中，繼東區LaLaport購物商城今年6月動工，三井台中港OUTLET PARK二期增建工程也取得建造執照。

三井台中港OUTLET PARK一期表現亮眼，三井集團肯定市府行政團隊效率，加上對台中發展有信心，促使加碼投資二期；市府成立跨局處專案小組，協助通過環境差異分析、交通影響評估及都市計畫委員會審查等程序。

目前三井集團申請人已完成建照領照，市府為加速興建事宜，設專案小組持續關注、適時提供協助，希望二期早日完工開幕，讓海線地區商業機能更完整、經濟效益再翻倍。

經發局長張峯源指出，三井台中港OUTLET PARK二期預計2021年下半年能開幕，串聯周邊高美溼地、梧棲觀光漁港

、台中港區藝術中心、鰲峰山觀景台等重要景點，帶動周邊投資、提升地方整體觀光動能，吸引更多遊客造訪海線。

經發局強調，市長盧秀燕上任後積極推動多項重大政策，為台中經濟注入活水，包括地方等了20年的水湳國際會展中心去年動工，歷經13年的大智路今年順利完工通車，台中首座大型城市生態公園「水湳中央公園」年底開幕，為投資環境打下良好基礎。

「2020台中購物節」創下消費登錄累積金額破90億元紀錄，台中市今年第三季「公司行號經濟指標」延續第二季成績，五項指標都拿下六都第一，加上經濟部投資台灣三大方案，台中市截至目前累計投資件數已達158件，投資約2057億元，顯示台中市不斷推進重大建設及活動，帶動消費人潮及就業人口移居台中。

(中時 )