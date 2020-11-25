台灣空軍一架F-16戰機11月17號起飛後失聯，正當台灣全力搜救的時候，11月19日大陸互聯網上出現一則謠言，稱失聯飛行員向大陸方面投誠，已經在廈門機場降落。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行新聞發佈會中表示，大陸互聯網依法管理，而民進黨當局和個別勢力借機挑動兩岸敵意和對抗。

大陸網友捏造的這則謠言在網路上瘋傳，對失聯飛官的家屬造成很大的傷害。而大陸方面在這起謠言發酵三天後，才由環球時報總編輯發文稱，戰機沒有飛到大陸。

朱鳳蓮回應，「第一，大陸的互聯網是開放的，也是依法管理的。第二，我們也看到後續民進黨當局和島內個別勢力趁機煽風點火，惡意炒作，企圖轉移焦點，借機挑動兩岸敵意和對抗，實屬別有用心。」

本報記者追問，眾所周知，大陸對於互聯網上的言論有嚴格規範，「按照《中華人民共和國治安管理處罰法》第25條規定，有下列行為之一的，包括散布謠言、謊報險情、疫情、警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序的，或者公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的，處5日以上10日以下拘留。尚不構成犯罪的，要依據《治安管理處罰法》等規定給予拘留、罰款等行政處罰。」

對於大陸網民這種造謠行為，已經符合「捏造事實誹謗他人」的違法要素，大陸的網路警察如果要把這個造謠者追查出來，其實輕而易舉。

朱鳳蓮回應，「你很好學，但是你所做的判斷可能和執法部門的判斷不完全一致。我建議你，近一步學習互聯網信息服務管理辦法，以及相關的一系列法律。」

不過，本報記者與發言人朱鳳蓮的第二段問答，在人民網公佈的國台辦新聞發布會「全文實錄」中已刪除。

(中時 )