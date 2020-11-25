大陸澎湃新聞網25日報導，湖北省當地政府網站等權威管道證實，一批中共中央單位幹部，近期集中赴湖北省掛職。包括商務部西亞非洲司司長江偉掛職擔任武漢市委常委、副市長；來自水利部的王勇出任湖北省水利廳黨組成員、副廳長。

另外，人力資源和社會保障部全國人才流動中心副主任陳世華掛職湖北省人力資源和社會保障廳黨組副書記、副廳長，並負責牽頭協調中央支持湖北一攬子涉及人社領域相關政策的落地落實工作。

和陳世華類似，來自科技部的掛職幹部董克勤也肩負著對接中央支持湖北一攬子政策落地的重任。

報導指出，董克勤之前擔任科技部直屬事業單位中國科學技術交流中心歐洲處處長。他於11月擔任湖北省科技廳黨組成員（掛職一年），分管社會發展科技處、對外合作處，並配合湖北省科技廳廳長推進中央支持湖北一攬子政策和部省會商議題落實落地。

《湖北日報》報導，為落實習近平對湖北「搭把手、拉一把」指示，中共中組部專門選派中央單位30名幹部赴湖北掛職。11月10日，湖北省委書記應勇與全體掛職幹部集體談話。

應勇指出，從踏上荊楚大地的那一刻起，就成為湖北的一分子，要與全省幹部群眾一起，保持趕考之心、大戰狀態，主動作為、奮發有為、擔當善為，努力交出更加出色答卷。

澎湃新聞稱，湖北衛視《湖北新聞》報導這次集體談話的畫面顯示，江偉、陳世華、董克勤、孟志強、白新民都參加這次集體談話。其中，民政部慈善事業促進和社會工作司副司長孟志強近日已擔任湖北省民政廳黨組副書記、副廳長，國家開發銀行市場與投資局副局長白新民也已於今年11月擔任咸甯市委常委、市政府黨組成員。

(中時 )