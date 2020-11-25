「一生一次的機會，我會更努力」高雄巿長陳其邁昨臉書發文，對2年前的落選表達自責。25日他在議會受訪時說，他曾讓很多人失望，也多了成長的機會，非常謝謝高雄市民，期許自己要更努力，回報市民給他一生一次的機會。

陳其邁說，昨想到1124已經兩年了，所以有感而發寫了一些心裡的想法，提醒自己當時落選讓很多人失望，也覺得過意不去。落選也給他很多成長的機會，非常謝謝高雄市民，更期許自己要更努力，他會珍惜、把握及努力。

對於民調被指為六都最不受欣賞的巿長，議員黃紹庭也說他，強摘的果實不會甜，跟蘇揆是難兄難弟。陳其邁說，高雄今年已經投了3次，選舉已經過去，也希望未來作為政治人物，都有責任讓城市更團結，能夠往前邁進。

他指出，在市長補選期間，他非常感謝市民朋友支持，在施政的過程，不管用人或者政策，也不分黨派，也沒有任何的政治考量，能夠照顧所有市民朋友，讓高雄在產業轉型的過程能加快腳步，也能讓高雄成為宜居城市。

對於美國的環保署長取消訪台，陳其邁說，取消訪台的原因應該由美方做說明，但他的了解，應該是對方之前有做了一些行程規畫要來台灣，這也代表說，台美雙方的整個交流，或者是交往，台美關係已有逐漸的深化。

從不同的領域，不管是衛生、環保或者是貿易等等部分，這幾年都可以說是最好的一個時機，不過美國最近是在政權交接的時期，當然美方有一些他們的考量和安排，這個應該由他們來做說明會比較好。

至於反萊豬，新北市有「不進萊」的作法，但高雄不跟進，被問到要怎麼幫市民把關？陳其邁說，食安管理的責任包括標示、抽驗跟查驗，除了為食安做好把關工作，另外也鼓勵民眾吃台灣豬，美味可口又衛生。

(中時 )