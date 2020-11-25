台北市長柯文哲上任力推公宅，25日出席明倫社宅招租記者會，但卻被發現有3房的公宅租金竟達4萬4000元，且也被議會財建委員會發現，結婚獎金預算根本沒編。柯坦言，當時他有規定不准超過3萬元，這設計太豪華，回去會檢討，另也會回去處理結婚獎金預算。

柯說，他當時規定不准超過3萬元，但設計太豪華了，一個社宅44坪租金要4萬元，他回去會檢討。針對結婚獎金預算沒編，他說，他知道後已在自媒體說明，獎金只是整個計畫中的一小部份，北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩也講「不可能為2萬元獎金結婚生子」。

柯說，這只是整個配套中的一個小小獎勵，不會是整個計畫，但也是很實際的問題，有3分之1年輕男女不結婚，這太嚴重了，家庭還是社會的最小單位，所以若在政府與個人間，沒有「家庭」當緩衝，直接要政府對個人，那整個社會相當不好運作，他要回去處理。

北市議員許淑華批，柯市府的「秋冬旅遊補助」根本是「超後部屬」，連網站都沒有。柯說，都有按數字在看，因疫情趨緩，餐飲業大部分都回溫，市府還是要做到「精確紓困」，目前真正受到傷害是出租房間的旅館，特別是做國外旅遊的，在收國外旅客的旅館是直接被傷到。

柯說，所以在整個設計上，補助該補助的，而不是大撒幣，所以許會覺得市府比較慢，但市府要精確補助真正需要補助的業別。

(中時 )